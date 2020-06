Coronavirus, 17 morti in Piemonte

(Fotogramma)

Sono 17 i decessi di persone positive al test del 'coronavirus Covid-19', comunicati questo pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte: 7 in provincia di Torino, 2 nel Novarese, 1 nel Cuneese, 2 in provincia di Asti, 5 nel Verbano Cusio Ossola. Il totale complessivo è ora di 255 deceduti risultati positivi al virus, 71 ad Alessandria, 10 ad Asti, 25 a Biella, 19 a Cuneo, 33 a Novara, 62 a Torino, 14 a Vercelli, 17 nel Verbano-Cusio-Ossola, 4 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte. Intanto, sempre questo pomeriggio l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato la guarigione virologica di altri due pazienti contagiati. Si tratta di due donne, una dell'astigiano di 73 anni e una del vercellese di 44 anni. Le persone guarite, fa sapere la regione Piemonte, sono in totale 10, di cui quattro uomini a Torino (di 42, 61, 37 e 55 anni), quattro donne ad Asti (di 77, 87 e 76 e 73 anni), un uomo di 44 anni in provincia di Cuneo e una donna di 44 anni in provincia di Vercelli.

Sono 4.059 le persone finora risultate positive in Piemonte, di cui 708 in provincia di Alessandria, 169 in provincia di Asti, 227 in provincia di Biella, 283 in provincia di Cuneo, 362 in provincia di Novara, 1.788 in provincia di Torino, 232 in provincia di Vercelli, 149 nel Verbano-Cusio-Ossola, 43 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Le persone in terapia intensiva sono 312. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 11.799, di cui 7.120 risultati negativi. In isolamento domiciliare ci sono 1.405 persone.