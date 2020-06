Coronavirus, morto il padre del paziente 1

Castiglione d’Adda (Fotogramma)

E' morto il padre di Mattia, il 38enne risultato il primo contagiato da Covid-19 in Italia e nominato paziente 1. Il padre Moreno abitava a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, uno dei primi Comuni a entrare nella zona rossa per il contenimento del contagio. Dall’inizio dell’emergenza, esattamente un mese fa, Castiglione d’Adda ha registrato 62 decessi di persone positive al coronavirus. Mattia, invece, dopo essere rimasto per alcune settimane ricoverato in terapia intensiva, è migliorato ed entro lunedì verrà dimesso dall’ospedale di Pavia.