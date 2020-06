Coronavirus, in Veneto oltre 4800 casi positivi e 164 decessi

(Afp)

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti a 4809, 192 in più rispetto a questa mattina, 13589 le persone in isolamento; 1084 i ricoverati in ospedale, 257 in terapia intensiva, 164 i decessi - 18 in più rispetto a questa mattina alle 8 - 298 i guariti dimessi. Lo rileva il report della Regione Veneto aggiornato alle 17 di oggi.