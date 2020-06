Coronavirus, Zaia: "500mila tamponi verso Usa? Governo confermi o smentisca"

(Foto Fotogramma)

"Chiedo ufficialmente che il Governo ci confermi se è vera o meno la notizia di 500 mila tamponi partiti per gli Stati Uniti". La richiesta è stata fatta dal presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel consueto punto la stampa. "Io sono filoamericano convinto - ha assicurato - ma è pur vero che in un momento di crisi come questa non si può accettare. Se è una bufala il Governo si appresti a smentirla, se invece è vera è giusto che si sappia con chi abbiamo a che fare".

