Coronavirus, in Lombardia 361 decessi in un giorno

(Foto Afp)

Non si arresta il numero di decessi da coronavirus in Lombardia. Le vittime sono 3456, più 361 nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'assessore lombardo al Welfare nell'appuntamento Facebook per fare il punto sull'emergenza sanitaria.

Cresce il numero dei contagi. I contagiati superano ora quota 27mila, +1.691 in un solo giorno; le persone ricoverate in ospedale sono 9439 (+1.181), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 1.142, +49 nelle ultime 24 ore. "E' un dato in chiaroscuro, più in chiaro che scuro, non possiamo cantare vittoria, dobbiamo aspettare i prossimi giorni per capire quale è il trend", spiega l'assessore Gallera.

Occhi puntati su Milano che conta 5.096 casi (+424 in un giorno): è la provincia che cresce di più, ma in città i nuovi casi sono 210. Le altre province: Bergamo 6216 (+347) "si è dimezzato rispetto a ieri" spiega l'assessore Gallera; Brescia 5317 (+289) "in riduzione"; Como 512 (+60); Cremona 2895 (+162); Lecco 872 (+54); Lodi 1772 (+79); Monza e Brianza 1108 (+24); Mantova 905 (+63); Pavia 1306 (+112); Sondrio 205 (+26) Varese 386 (+27) e 616 in corso di verifica.