Coronavirus, Bergamo piange don Fausto: "Addio al prete degli ultimi"

(Afp)

"E' morto don Fausto, il prete degli ultimi". Il direttore de L'eco di Bergamo, Alberto Ceresoli, interviene a Omnibus su La7. "La giornata si è aperta ancora in modo più triste, E' morto per il Coronavirus don Fausto Resmini, il prete degli ultimi, dei poveri, dei carcerati. Aiutava i più disagiati della città, aveva fondato una comunità per minori alle porte della città. Era ricoverato da qualche gorno a Como, aveva 67 anni. E' una situazione che rende il quadro ancora più triste. Anche ieri sono morti 113 bergamaschi, abbiamo perso più di 1000 persone", aggiunge.