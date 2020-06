"Gli animali non hanno il coronavirus, non abbandonate cani e gatti". E' l'appello lanciato da Maria Vittoria Brambilla, ex ministra e fondatrice della Leida, Lega Italiana difesa animali e ambiente. E annuncia: "Come la Protezione civile ha chiesto di fare alle organizzazioni animaliste nazionali, metto a disposizione la rete della mia associazione per attività di supporto a chiunque, per qualsiasi motivo connesso con la presente emergenza, non possa accudire i propri animali d’affezione. Parliamo ad esempio della necessità di trovare ricoveri temporanei, di ricevere cure veterinarie, cibo o medicinali".