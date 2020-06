Coronavirus, Fontana: "Inizia sperimentazione Avigan"

"Una buona notizia è che il nuovo farmaco Avigan ora potrà essere testato grazie all'intervento dell'assessore Davide Caparini, del presidente dell'Aifa e alle sollecitazioni che abbiamo inviato a Roma per essere immediatamente sottoposto a prove ed esperimenti". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa quotidiana per gli aggiornamenti sul coronavirus. "La sperimentazione inizierà da domani - ha spiegato Fontana - speriamo che il farmaco sia quello giusto, che dia buoni risultati e contribuisca con noi a eliminare questo maledetto virus".

"La sera, prima di dormire, faccio un excursus della giornata, se ho dimenticato qualcosa, se ho fatto abbastanza e spero che le cose vadano meglio riguardo ai numeri" ha detto rispondendo a una domanda. "Poi mi addormento profondamente, per fortuna non ho perso questa abitudine. Recupero le energie per combattere ogni giorno il virus. Sono convinto che sarà una positiva battaglia e che ce la faremo presto".

Il governatore lombardo ringrazia "Mattia per la forza dimostrata e per il messaggio lanciato, che è estremamente importante". Quella del 38enne, primo positivo al coronavirus, ha detto Fontana, "è una bella notizia. Il paziente uno ci racconta la sua esperienza e ci dice due cose importanti: la prima, 'state a casa', perché è l'unico modo per evitare che l'epidemia si diffonda e che un giorno non ci siano più letti a sufficienza per rutti i malati. La seconda è un appello rilanciato ai media: lasciatelo tranquillo, ha bisogno di riprendersi e ritrovare la serenità che gli è mancata".