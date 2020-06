Coronavirus, lite Pregliasco-Sgarbi. Il virologo: "Irresponsabile"

Foto Fotogramma

Tensione alle stelle tra Vittorio Sgarbi e il virologo Fabrizio Pregliasco a 'Non è l'arena' su La7. Il confronto tra i due sull'emergenza Coronavirus e la possibile efficacia del farmaco Avigan per contrastarlo si è trasformato nel corso della trasmissione in un durissimo scontro verbale con Pregliasco che, rivolgendosi a Sgarbi, ha affermato che "stanno morendo persone e ne moriranno ancora per stupidissime considerazioni come fa lei". "Muoiono perché nessuno le ha curate", è stata la risposta immediata di Sgarbi. "Lei è incredibile, non devono farla parlare. È un irresponsabile", ha concluso Pregliasco.