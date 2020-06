(Fotogramma/Ipa)

L’emergenza coronavirus fa saltare il prossimo viaggio del Papa a Malta previsto per il 31 maggio. "A causa della situazione mondiale in corso e in accordo con le autorità e la Chiesa locale, l’annunciato Viaggio Apostolico a Malta è stato rinviato a data da definirsi", fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni.