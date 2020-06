Coronavirus, Toti su Costa Luminosa: "Rischia di essere catastrofe"

(Fotogramma)

"Abbiamo una nave nel porto di Savona, la Costa Luminosa, che ha molte persone a bordo, molti stranieri da rimpatriare che sta dando malati ai nostri pronto soccorso e ospedali che non possiamo aggiungere a quelli della Liguria e quindi rischia di diventare una vera catastrofe se rapidamente non riusciremo a rimpatriare tutti". Così il governatore ligure Giovanni Toti in diretta su Rai 3 ad Agorà, facendo il punto sulla situazione della nave di Costa Crociere da ieri in porto a Savona a bordo della quale si erano registrati casi positivi e da dove provenivano 7 passeggeri trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo ieri sera. "E' una nave contaminata - ha proseguito - ieri 7 persone sono andate al pronto soccorso di Savona - ha aggiunto Toti - noi qui galleggiamo in equilibrio, riusciamo a dare sale di rianimazione a tutti, ma se 1500 persone in più ci arrivano diventa problematico".