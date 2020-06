Neonati al tempo del coronavirus, mascherina per la bimba

Neonati al tempo del coronavirus. Comprende anche una mini-mascherina il corredino che la famiglia ha dato in dotazione al nido per la bambina nata lo scorso 18 Marzo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia, IRCCS Fondazione Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). Per la foto ricordo eccola con indosso il minuscolo dispositivo di protezione .