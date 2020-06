Coronavirus, supermercati: online scopri quant'è lunga la fila

Un esempio di supermercati a Roma dal sito di DoveFila

di Silvia Mancinelli

L'idea per evitare assembramenti e code interminabili davanti ai supermercati in tempo di quarantena si chiama DoveFila e permette, da un qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet, di conoscere i tempi di attesa davanti ai supermercati prima di uscire di casa ma anche il numero esatto di persona già in fila. "Per farlo - si legge - nella presentazione dello strumento - usiamo la tecnologia di DoveConviene (l'applicazione per offerte e volantini nei negozi sul territorio nazionale, ndr) ma è grazie al contributo tuo e di chi come te si trova in coda che possiamo rendere le stime di attesa ogni giorno più accurate".

Il servizio, già attivo in tutta Italia, consente infatti di apportare modifiche e suggerimenti per rendere il più possibile affidabili i tempi di attesa riportati davanti a ogni supermercato. Attivando il servizio di localizzazione, dopo essere entrati nel sito www.dovefila.it, è possibile monitorare in diretta la situazione negli esercizi commerciali vicini alla propria abitazione e programmare di conseguenza la propria uscita per la spesa.