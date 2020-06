Coronavirus, Galli: "Numero contagiati molto più alto del dato ufficiale"

(Fotogramma)

"Temo che l'ipotesi di Borrelli possa essere molto vicino alla realtà, anche se non abbiamo dati sicuri per poterlo dire, ma i contagiati sono molti di più di quelli registrati ufficialmente". Così Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando ad 'Agorà' su RaiTre quanto affermato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in un'intervista a 'Repubblica', ovvero che "il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile".

Per Galli "ci vorranno 5-6 giorni di fila per avere indicazioni reali in un senso o nell'altro". "Anche a scanso di delusioni i dati che arrivano giorno per giorno vanno letti con molta attenzione", ha aggiunto.