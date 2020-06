Coronavirus, oltre 10mila denunciati

Fotogramma

Sono 228.550 le persone controllate e oltre 10mila quelle denunciate dalle forze di polizia secondo i dati diffusi dal Viminale e relativi alla giornata di ieri. In particolare, sono 9.949 le persone denunciate ex art. 650 cp per violazione delle misure di contenimento del contagio e 193 quelle denunciate per false dichiarazioni.

Gli esercizi commerciali controllati sono stati invece quasi 88mila (87.558), denunciati 103 esercenti e sospesa l'attività di 25 esercizi commerciali.