Fotogramma

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti stamane a 5948, 310 in più rispetto a ieri, 16220 le persone in isolamento, 1318 i pazienti ricoverati negli ospedali, 304 quelli in terapia intensiva, 216 i decessi, 6 in più rispetto a ieri, 381 i guariti dimessi.