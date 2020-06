Coronavirus, alle 18 punto stampa Protezione Civile

Al fine di garantire una continua e puntuale informazione rispetto all’emergenza Coronavirus, contrariamente a quanto comunicato in precedenza, si terrà presso la sede della Protezione Civile in via Vitorchiano 2 a Roma, una conferenza stampa di aggiornamento sulle attività del sistema di protezione civile. Alla conferenza stampa interverrà Luigi D’Angelo, Direttore Operativo del Dipartimento della Protezione Civile. Lo fa sapere in una nota lo stesso Dipartimento dopo lo stato febbrile che ha colpito il capo del Dipartimento Angelo Borrelli.

"Ricordiamo che l’accesso è consentito ai giornalisti fino a esaurimento dei posti disponibili. Non sarà consentito l’accesso alla Sala Stampa a operatori e fotografi. In occasione della conferenza stampa sarà fornito il segnale, in chiaro e a titolo gratuito, grazie alla collaborazione della Rai. La diretta della conferenza stampa di aggiornamento sull’emergenza Coronavirus sarà come sempre tramessa sui nostri canali social", conclude la nota.