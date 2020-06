Coronavirus, atteso a Malpensa terzo gruppo medici cinesi

(Fotogramma)

E' partito dalla Cina per l'Italia il terzo gruppo di esperti medici cinesi che affiancherà gli operatori sanitari italiani nella battaglia contro la Covid-19. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, precisando che il personale lavorerà principalmente in Toscana. L'équipe - partita dall'aeroporto internazionale di Changle a Fuzhou e attesa alle 16.45 a Malpensa - è composta da esperti di diversi ospedali cinesi, del Centro di prevenzione e controllo delle malattie della provincia di Fujian e da esperti di epidemiologia del Centro di prevenzione e controllo delle malattie della Cina. Fa parte del gruppo anche uno pneumologo della provincia di Anhui.

Si tratta di un'équipe esperta in problemi respiratori, terapia intensiva, malattie infettive, cure infermieristiche e medicina tradizionale cinese. La Cina, sottolinea l'agenzia Xinhua, ha già inviato in Italia due gruppi esperti, 22 persone in tutto, e 20 tonnellate di materiale medico sanitario.

In arrivo anche otto tonnellate di forniture donate dalla provincia del Fujian. Si tratta, secondo l'agenzia, di 30 respiratori, 20 set di monitor medicali, 3.000 tute protettive, 300mila mascherine chirurgiche, 20mila mascherine N95 e 3.000 schermi facciali.