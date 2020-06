Coronavirus, Gallera: "Tra 10 giorni non saremo al bar"

(Fotogramma)

"Il messaggio è chiaro e evidente. Non è che tra 10 giorni possiamo immaginare che tutto sia finito e tornare al bar e nei parchi. Sarà una lunga stagione, il caldo ci aiuterà ma senza un farmaco o un vaccino il rischio che torni c'è. In Cina sono alle prese con i contagi di ritorno. Sarà lunga". Sono le parole di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, a Omnibus su La7.

"La stretta delle misure era necessaria, la settimana scorsa in Lombardia si è mosso il 40% delle persone per motivi di lavoro. Bisogna ridurre questi spostamenti, noi abbiamo adottato un'ordinanza, poi si è mosso anche il governo. Chi rimane aperto deve rispettare una serie di misure anticontagio e arriviamo al problema del nostro paese: la mancanza di dispositivi di protezione individuale. I sindacati hanno una giusta apprensione per i lavoratori".