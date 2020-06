Coronavirus, garante dei detenuti: "13 contagiati presenti in carcere"

"Le persone detenute attualmente ristrette in Istituto positive al Covid-19 sono 13; inoltre, una persona positiva era in ospedale sin dal dicembre scorso e a un’altra persona, che è nello sviluppo della malattia, è stata assegnata una misura alternativa esterna". A precisarlo è il garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, nel bollettino di oggi, dopo che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al Question time alla Camera ha fornito il numero totale dei detenuti contagiati, che sono 15.

Il garante ricorda che molti istituti "hanno allestito reparti di isolamento sanitario precauzionale, per i casi di esigenze particolari all’ingresso o di necessaria separazione rispetto a chi presenti sintomi febbrili. Vi sono attualmente alloggiate 248 persone in attesa dello svolgersi delle necessarie giornate di quarantena".