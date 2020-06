Coronavirus, Gemelli Roma sperimenta test rapido

Al Policlinico Gemelli di Roma è in corso la sperimentazione di un test rapido per individuare i casi di Covid-19. Ad annunciare l'avvio della sperimentazione era stato lo stesso assessorato alla Sanità della Regione Lazio, che aspettava i risultati "in settimana".

Si tratterebbe di uno studio di confronto per valutare l'affidabilità di questo approccio. A quanto si apprende, la sperimentazione sarebbe quasi conclusa e i risultati dovrebbero essere forniti a breve alla Regione Lazio.