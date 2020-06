Coronavirus, Guerra (Oms): "Tutelare di più medici e infermieri"

(Foto Fotogramma)

Il sistema sanitario "tiene ma il discorso è fino a quando riuscirà a tenere. Sono dell'opinione che il personale medico e infermieristico va tutelato al massimo". Così Ranieri Guerra, assistant director general dell'Oms, ai microfoni della trasmissioni radiofonica 'Circo Massimo' su Radio Capital, dichiara di essere molto "preoccupato per il numero dei colleghi contagiati". "Dobbiamo a questa persone tutto quello che le tecnologia ci mette a disposizione", aggiunge Guerra.

"Siamo tutti quanti ovviamente preoccupati, ma altrettanto soddisfatti di quello che l'Italia ha messo in campo - dice ancora - Credo che i provvedimenti presi siano profondamente giusti, forse con qualche ritardo all'inizio, ma è comprensibile; la macchina burocratica ci mette un po' di tempo a digerire i dati di un'epidemia come questa". "E' la velocità di trasmissione, di espansione che sta rallentando. Diciamo che la curva si sta appiattendo per quanto riguarda i nuovi contagi. Questo è un elemento positivo ma ovviamente non sta a a significare che la battaglia sia vinta", anche perché, sottolinea Guerra, "la mortalità segue un andamento leggermente ritardato nel tempo rispetto ai nuovi contagi".