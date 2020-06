Coronavirus, oltre 7500 morti in Italia

(Fotogramma)

Sono 7503 le persone morte in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 683 decessi. Lo riferisce la Protezione Civile.

I dati dell'emergenza

Nel complesso, i guariti sono 9362 (+1036). In totale, i casi attualmente positivi sono 57521 (+3491). In isolamento domiciliare 30920 persone, 23112 sono ricoverate e 3489 sono in terapia intensiva.

'Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 20591 in Lombardia, 8256 in Emilia-Romagna, 5745 in Veneto, 5556 in Piemonte, 2639 nelle Marche, 2776 in Toscana, 1826 in Liguria, 1675 nel Lazio, 1072 in Campania, 1058 nella Provincia autonoma di Trento, 1023 in Puglia, 911 in Friuli Venezia Giulia, 748 nella Provincia autonoma di Bolzano, 936 in Sicilia, 738 in Abruzzo, 686 in Umbria, 375 in Valle d’Aosta, 412 in Sardegna, 333 in Calabria, 112 in Basilicata e 53 in Molise.

Il capo dipartimento, Angelo Borrelli, non ha partecipato alla conferenza stampa perché stamattina ha manifestato sintomi febbrili e una lieve afonia. Borrelli prosegue il suo lavoro da casa mentre il Dipartimento continua ad operare.