Coronavirus, Ricciardi: "In Usa catastrofe umanitaria se Trump non ascolta scienziati"

(Afp)

"Nei momenti difficili si vede la qualità dei leader politici: gli Usa sono alla vigilia di una catastrofe umanitaria se Trump non ascolta gli scienziati". E' quanto scrive su Twitter Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus, ricordando che "solo a New York più di 25.000 casi, con un raddoppio ogni tre giorni". "Mai vista una cosa del genere in epoca contemporanea", si legge nel post.