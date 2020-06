Coronavirus, #scriviAMOItalia sulle bacheche Digicity di Milano

#ScriviAMOItalia, la campagna promossa da Iltuogiornale.it per offrire uno strumento a chi ha voglia di raccontare le tante storie di un Paese che continua a lavorare, progettare e sognare nonostante l’emergenza, si arricchisce di nuovi partner. Arti Grafiche Boccia, l’azienda salernitana che ha lanciato la prima piattaforma italiana di editoria on demand, sigla un accordo con Snag, il Sindacato nazionale Autonomo Giornalai, e la web agency Rotopubblicità: a partire da oggi e per i prossimi 15 giorni il progetto #scrivAMOitalia sarà diffuso attraverso le bacheche Digicity adiacenti a 150 edicole e rivenditori di giornali nella città di Milano, per un totale di 2.070.000 passaggi.

La partnership consentirà di dare ancora più voce all’iniziativa che fino al 30 aprile 2020 offre la possibilità di creare gratuitamente la prima pagina di un proprio giornale digitale, registrandosi sul sito www.iltuogiornale.it con il codice convenzione scriviAMOitalia. Le pagine realizzate potranno poi essere condivise via email e social media, oltre ad essere pubblicate all’interno di un’edicola digitale.