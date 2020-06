Coronavirus, terzo giorno con meno contagi ma sale numero morti

(Foto Fotogramma)

Sono 3.612 i nuovi positivi al coronavirus. Un dato in calo rispetto a ieri quando se ne erano registrati 3.780. E' il terzo giorno consecutivo in cui il numero di contagiati scende con il totale dei malati che sale a oltre 54.030. Le persone decedute sono però 743, portando il totale dei morti a oltre 6.820. Il giorno precedente erano stati registrati 601 decessi. I dati sono stati resi noti nel corso del punto stampa quotidiano dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.

I dati dell'emergenza in Italia

Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate in totale 69.176 persone.

I guariti in totale sono 8326 (+894), i casi attualmente positivi nel complesso sono 54030 (+3612). In isolamento domiciliare sono 28697 persone, 21937 sono ricoverate e 3396 sono in terapia intensiva.