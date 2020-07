Coronavirus, Bertolaso stabile: continua a lavorare a ospedale Fiera

"Condizioni stabili" per Guido Bertolaso che resta ricoverato all'ospedale San Raffaele "solo per precauzione" dopo essere risultato positivo al coronavirus: per lui solo "qualche linea di febbre" che non gli impedisce di continuare a lavorare al progetto dell'ospedale Covid alla Fiera di Milano, fa sapere chi resta in stretto contatto con il consulente del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Per Bertolaso anche oggi i medici "hanno fatto qualche accertamento di routine, non c'è nessun aggravamento delle sue condizioni di salute: segue i lavori via Skype e non c'è verso di farlo riposare. Continua a chiamare chi è fisicamente in Fiera, insomma si fa sentire". La sua assenza inizialmente aveva fatto temere possibili ritardi nella realizzazione della struttura, non sarà così: domenica saranno consegnate le chiavi del primo modulo.