Coronavirus Milano, positivo non rispetta quarantena: denunciato

La polizia di Stato ha denunciato ieri pomeriggio a Milano, in zona Piazzale Loreto, un uomo che non ha rispettato l’obbligo di quarantena. Il cittadino, uno straniero, stava transitando nella zona, quando è stato sottoposto a controllo dai poliziotti della squadra Mobile, che concorrono, unitamente a tutti gli equipaggi della Questura di Milano, al controllo del territorio per il rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto governativo sull’emergenza Covid-19. Gli accertamenti hanno appurato che l’uomo era stato dimesso da un ospedale cittadino in quanto risultato positivo al Coronavirus, con obbligo di quarantena nel proprio domicilio.