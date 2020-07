Coronavirus, oltre 8200 morti in Italia

(Fotogramma)



Sono 8211 le persone morte in Italia nella crisi coronavirus. Rispetto a ieri, sono stati registrati 708 decessi. Il dato comprende anche le cifre relative al Piemonte, inizialmente non presenti nel resoconto della Protezione Civile.

I dati dell'emergenza in Italia

I guariti in totale sono 10361, 999 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi nel complesso sono 62013. In isolamento domiciliare 33648, mentre 24753 sono ricoverati con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 3612.

Sono 4492 i nuovi positivi secondo i dati odierni. Dopo quattro giorni di calo, i numeri sono di nuovo in aumento. Ieri si erano registrati 3.491 nuovi positivi, martedì 3612 e lunedì 3.780. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate in totale 80539 persone.