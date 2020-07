Coronavirus, "numeri sono buoni, bisogna stare a casa altre 2-3 settimane"

(Afp)

"I numeri parlano chiaro, c'è una decrescita di nuovi casi. I numeri sono buoni. I modelli e le azioni precoci prese dal Governo, con un certo coraggio, sono state di fondamentale importanza. Bisogna stare a casa altre 2-3 settimane così come siamo oggi". Lo ha detto Nicola Magrini direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.

Rispondendo alle domande sulla carenza di alcuni farmaci e sulle terapie antivirali (tra cui alcune terapie anti-Hiv) che sempre più persone chiedono come terapia preventiva, Magrini ha spiegato che "stiamo lavorando per autorizzare a breve i medici di famiglia a prescrivere i farmaci anti-Aids. Però serve cautela, ad esempio per gli antimalarici come la clorochina: hanno anche rischi non piccoli e la loro prescrizione di massa va considerata con cautela ". Magrini invita però alla cautela: "Attenzione a dire che ci sono trattamenti preventivi da fare con così pochi dati", avverte.

Quanto poi alla carenza di alcuni anestetici "ci stiamo lavorando - dice - perché sono assolutamente necessari, c'è stata una carenza anche distributiva. Non è vero invece che c'è stata una mancanza di ossigeno e di insulina almeno a livello ospedaliero. Per l'ossigerno domiciliare c'è stato qualche caso locale", ha concluso Magrini.