Coronavirus Sicilia, Musumeci: "Atteso picco di 7000 contagiati"

(Fotogramma)

"Abbiamo immaginato un picco di 7.000 contagiati, con 2.800 posti letto per ospedalizzati e 600 posti di terapia intensiva". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a Pomeriggio cinque.

"I controlli nei porti e negli aeroporti siciliani fino a poco tempo fa sono stati inefficienti. Le misure di sicurezza nell'accesso alla Sicilia siano state fino a qualche giorno fa carenti e lacunose, e quanto accaduto con la signora di Modica arrivata contagiata dopo avere attraversato tutta l'Italia -ha aggiunto-. Io l'ho denunciato mille volte-dice -e quando il 27 febbraio ho detto che dal Nord non dovevano arrivare sono stato aggredito da tutti".

"Possiamo emettere tutte le ordinanze che vogliamo e il Governo può fare tutti i decreti che vuole, ma se non c'è la sufficiente forze per farle rispettare non abbiamo fatto niente. La Sicilia ha bisogno di avere militari in gran numero. Ho chiesto l'impegno dell'Esercito ma mi hanno dato solo un paio di centinaia di militari e non bastano", ha detto ancora. "Finora ci siamo salvati dalla grande ondata ma se i numeri crescono sarà un grosso problema".