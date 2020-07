Coronavirus, al supermercato in ordine alfabetico: dove funziona

"Abbiamo pensato di utilizzare il criterio alfabetico in un comune da 35.000 abitanti, circa 12.000 nuclei familiari. Il sistema prevede che la popolazione venga divisa in gruppi, c'è un solo giorno a settimana per fare la spesa. L'ordinanza è stata firmata domenica ed è in vigore da lunedì, il sistema funziona". Cosimo Ferraioli, sindaco del comune campano di Angri, a L'aria che tira illustra il sistema adottato per evitare affollamento nei supermercati della cittadina.

"Si fanno i controlli, la cittadinanza risponde in modo molto serio e il meccanismo funziona grazie al senso di responsabilità e alla partecipazione attiva. Ci può essere qualcuno che si sente più furbo degli altri, ma si tratta di un numero molto limitato", dice.