Coronavirus, tampone negativo per il Papa dopo caso a Santa Marta

Secondo tampone negativo per Papa Francesco, che sarebbe stato sottoposto per la seconda volta ai controlli in Vaticano dopo che, nei giorni scorsi, è stato trovato positivo al Covid19 un alto prelato della Segreteria di Stato che vive a Casa Santa Marta, dove alloggia anche Bergoglio.

Il test è stato fatto oggi a tutti coloro che sono entrati in contatto con il monsignore, attualmente ricoverato al Columbus, struttura del Gemelli.

Anche in questo caso come nel precedente non ci sono state dal Vaticano né conferme né smentite. Di certo stamani il Papa ha svolto regolarmente i suoi impegni in agenda. La messa mattutina a Santa Marta e alcune udienze private.