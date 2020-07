Coronavirus, Viminale: ieri quasi 6mila persone denunciate

Sono oltre 200mila le persone controllate e quasi 6mila quelle denunciate nel corso dei controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Sono i dati diffusi dal Viminale relativi alla giornata di ieri. In particolare sono state sottoposte a verifica 202.188 persone: 5.774 sono state denunciate per violazione dell'articolo 650 mentre 92 per false dichiarazioni.

Sono invece 92.445 i negozi controllati. In particolare 101 titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati mentre sono state sospese 23 attività.