Salvini: "Video 2015? Un virus polmonare in laboratorio"

"Ho rilanciato un servizio della Rai che denuncia qualcosa di incredible, i cinesi lavoravano ad un virus polmonare. Era un altro virus polmonare". Matteo Salvini, a Piazzapulita, risponde così alla domanda sul tweet con cui ha messo in evidenza un servizio realizzato nel 2015 da Tgr Leonardo sull'attività in un laboratorio cinese. Il virus in questione non è il Covid-19.

"Formigli, se lei è tranquillo che nei laboratori cinesi lavoravano a un virus polmonare, a prescindere da quale sia... Per lei è normale? Per me no. Se per lei è normale, io la vedo in maniera diversa", dice Salvini rispondendo a Corrado Formigli.