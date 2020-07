Coronavirus, alle 18 la preghiera anti-pandemia del Papa

(Adnkronos)

Il Papa, alle 18, sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a una piazza San Pietro resa deserta dall’emergenza coronavirus, presiederà un momento straordinario di preghiera anti-pandemia con l’Adorazione del Santissimo Sacramento, che si apre con l’ascolto della Parola di Dio. Nei pressi del cancello centrale della Basilica Vaticana, l’immagine della Salus Populi Romani e il Crocifisso di San Marcello.

Al termine della preghiera, il Papa impartirà la benedizione ‘Urbi et Orbi’ con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria per tutti i fedeli che si uniranno spiritualmente via streaming.

E "in sintonia con il momento di preghiera a cui Papa Francesco ha invitato tutti i fedeli", la Grande Moschea di Roma, in questa giornata di venerdì, invita "tutti i fedeli musulmani in Italia a invocare Iddio l'Altissimo, Clemente e Misericordioso, unendosi tutti insieme spiritualmente volgendo un compassionevole pensiero ai defunti e ai malati", nell'esigenza del coronavirus. In un appello diffuso dal Centro islamico culturale d'Italia, diretto da Abdellah Redouane, ci si rivolge anche "a tutti coloro che si adoperano per alleviare le sofferenze e salvare vite, fiduciosi, pazienti e animati dalla speranza che il nostro paese, insieme con tutte le altre nazioni del mondo, possa presto lasciarsi alle spalle questa drammatica situazione di epidemia e di morte, tornando a guardare alla vita con serenità e ritrovata speranza e gioia".