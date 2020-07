"La Raggi da ieri ci invita a denunciare i nostri concittadini stile 1984 di Orwell. Ma dell'assembramento di decine di individui con tende e sacchi a pelo che urinano e defecano in tutto il piazzale della Stazione Tiburtina lato Est, nei pressi tra l'altro di una fermata dell'autobus, ne vogliamo parlare?". Così denuncia Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio.

"Non utilizzano mascherine né guanti - continua - starnutiscono e toccano i passamano riservati ai cittadini che entrano all'interno della stazione. Come sempre, il rispetto delle regole e le eventuali multe e denunce valgono solo per noi italiani. Noi tutti a casa, loro a spasso".