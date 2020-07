Coronavirus, i dati regione per regione

Foto Fotogramma

Ad oggi, in Italia sono stati 86.498 i casi totali di coronavirus. Emerge dai dati del Dipartimento della Protezione Civile dove proseguono i lavori del Comitato Operativo. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus sul territorio nazionale, al momento 66.414 persone risultano positive al virus.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 23.895 in Lombardia, 9.361 in Emilia-Romagna, 6.648 in Veneto, 6.347 in Piemonte, 2.850 nelle Marche, 3.170 in Toscana, 2.060 in Liguria, 2.013 nel Lazio, 1.292 in Campania, 1.164 nella Provincia autonoma di Trento, 1.236 in Puglia, 1.027 in Friuli Venezia Giulia, 833 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.158 in Sicilia, 925 in Abruzzo, 824 in Umbria, 413 in Valle d’Aosta, 496 in Sardegna, 469 in Calabria, 147 in Basilicata e 86 in Molise.

Sono 10.950 le persone guarite. I deceduti sono 9.134, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.