Coronavirus, Garattini: "Possibile vaccino entro fine anno"

Foto Fotogramma

"E' difficile fare gli indovini, ci sono venti centri nel mondo che stanno cercando di preparare il vaccino con metodi diversi, ce ne sono almeno due che sembrano essere più avanti degli altri: uno che stanno sviluppano in Olanda e uno in Israele. Si ritiene che possa essere disponibile per la fine dell'anno, speriamo di non doverlo utilizzare per questa ondata". Cosi Silvio Garattini, presidente e fondatore dell'Istituto ricerche farmacologiche 'Mario Negri' di Milano interviene sull'emergenza coronavirus ospite della trasmissione tv ''Dritto e rovescio'.