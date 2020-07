Coronavirus Lombardia, 541 morti in un giorno

Foto Fotogramma

Continua a salire il numero dei morti in Lombardia a causa del Coronavirus. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 541 decessi nella Regione, come reso noto dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, in una diretta facebook. Sale quindi a 5402 il totale delle vittime in Lombardia. "Le statistiche -ha spiegato Gallera- ci dicono che il numero dei morti è quello che scenderà per ultimo".

I positivi sono 37298, con una crescita di 2409 in un giorno. Le persone ricoverate sono 11137 (+456), quelle in terapia intensiva sono 1292 (+29). Tra i dati positivi vi è quello che riguarda le persone dimesse: 200 nelle ultime 24 ore per un totale di 8001.

Per quanto riguarda le province, a Bergamo i positivi sono 8060 (+602), a Brescia 7385 (+374), a Como 816 (+54), a Cremona 3496 (+126) che "ha dimezzato rispetto a ieri", fa notare Gallera. E ancora Lecco 1210 (+51), Lodi 2006 (+38) con un solo caso a Codogno primo focolaio del coronavirus, Monza e Brianza 1948 (+198), Milano 7469 (+547, "in città l'aumento dei positivi è 261"), Mantova 1398 (+148), Pavia 1712 (+27), Sondrio 362 (+37), Varese 711 (+209) e 805 in fase di verifica.