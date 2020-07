Coronavirus, 50 i medici morti in Italia

(Foto Afp)

Sono 50 e non 51, come erroneamente indicato sul sito della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), i medici morti in Italia a causa dell'epidemia da Covid-19. La precisazione arriva dalla stessa Fnomceo che sul suo sito - a fianco all'elenco, listato a lutto, dei camici bianchi deceduti - pubblica una nota di scuse. "Il nominativo del dottor Santino Forzani - si legge - è stato erroneamente inserito ma già rimosso". "Le scuse della Fnomceo sono già state inoltrate alla famiglia Forzani. Si procederà immediatamente a ulteriori rettifiche in tutte le sedi note", conclude il messaggio.