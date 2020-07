Coronavirus, "50 progetti per vaccino nel mondo"

(Afp)

"La ricerca è andata in due direzioni. Quella sui vaccini procede bene perché i progetti di studio nel mondo sono aumentati: 20 giorni fa erano 35, ora sono 50. In parallelo si sperimentano anche farmaci nuovi e devo dire che l'Italia è in prima linea perché in parecchi ospedali ci sono studi in corso". Così a Sky Tg 24 il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi.

"La ricerca però è un processo lungo - ha precisato - e non sempre si ha fortuna. Noi ci auguriamo risultati importanti. Non ci fermiamo e anche l'Italia ha un ruolo di prim'ordine".