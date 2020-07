Coronavirus, in Veneto 378 i decessi in totale

(Foto Fotogramma)

In Veneto i casi positivi di coronavirus sono saliti oggi a 8100, 170 in più rispetto alla rilevazione delle 8 di questa mattina, 20mila le persone in isolamento, ancora nessun nuovo caso a Vò Euganeo, dove il 21 febbraio scorso di scoprirono i primi due casi di Covid 19 nella regione; 1574 i pazienti ricoverati negli ospedali, 349 quelli in terapia intensiva e 378 i decessi, 16 in più nella sola giornata di oggi; 704 i pazienti guariti e dimessi.