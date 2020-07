Fuori onda Mattarella, da web e vip un coro di ‘grazie, Presidente’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) (Flo/Adnkronos)

di Ilaria Floris

Un incidente (rarissimo) di protocollo, di cui il Quirinale si è scusato su Twitter, ma che si è rivelato una mossa mediatica perfettamente azzeccata ed ha fatto letteralmente ‘impazzire’ il web, con centinaia di apprezzamenti e manifestazioni d’affetto da parte di vip e gente qualunque. Il fuori onda del presidente della repubblica Sergio Mattarella è stato "un raggio di umanità in un momento così disumano", scrive Morgana. "La grandezza dei piccoli gesti, presidente uno di noi", aggiunge Roberto. "Non occorrono scuse. Il lato umano del nostro presidente ce lo fa amare ancora di più". E sull’errore "di trasmissione", come definito dai social media della Presidenza della Repubblica, i cittadini chiudono entrambi gli occhi ed anzi esaltano il valore della ‘non perfezione’: " Per un errore volevamo arrivare nelle Indie ma abbiamo scoperto l’America. Forza Sergio", scrive l’autore tv Matteo Grandi. "Per un errore abbiamo scoperto la penicillina", gli fa eco ValerioD79. Tanti anche i vip e i personaggi conosciuti che hanno espresso la loro ammirazione per l’umanità del presidente della Repubblica: "E stato un momento di autenticità di cui abbiamo bisogno", scrive Antonella Clerici. "Complimenti per la trasmissione", ironizza ‘Osho’. "Un momento di importante umanità che ci ha avvicinato ancora di più al presidente. Anche per la compostezza delle reazioni. Un esempio per tutti", lo definisce Giancarlo Leone. La pacata "preoccupazione" di Mattarella per l’acconciatura non a posto in un momento delicato come quello del messaggio alla nazione, ha intenerito tanti: "Tranquillo pres, nemmeno io ci vado più da tanto tempo!", twitta il coordinatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto. "Grazie dell’umanità condivisa e di quest’inno ai coiffeurs di Italia. Viva Sergione", commenta l’attrice comica Geppi Cucciari. Insomma, un presidente davvero ‘rock’: "Noi vi ringraziamo tantissimo. Uno scorcio di grandissima umanità, quello che ci serviva. Sempre rock&roll", aggiunge infatti la conduttrice Andrea Delogu.