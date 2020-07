Coronavirus, Rubio: "Ci strapperete le mascherine prima di menarci?"

Fotogramma

"Ma quando scenderemo tutti per le strade a protestare disobbedendo civilmente, visto che ci sarà ancora il coronavirus nell'aere, le mascherine ce le farete tenere o ce le strapperete dalla faccia prima di corcarci di mazzate? Chiedo per un popolo prossimo allo stremo". Questa la domanda lanciata via Twitter da Chef Rubio.