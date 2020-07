Coronavirus, sindaco Nembro: "Bene governo, tante famiglie senza reddito"

Fotogramma

"Dalle anticipazione mi sembra una misura che mostra un'attenzione a favore dei cittadini, diversamente la situazione diventerebbe complicata da gestire. I Comuni avranno diversi problemi nel far quadrare i bilanci, dovranno modificare le previsione rispetto alle entrate che sono state stravolte". Così Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, il comune in provincia di Bergamo tra i più colpiti per vittime da coronavirus commenta all’Adnkronos le ultime mosse dell'esecutivo.

"L'emergenza economica comincia a palesarsi e a cinque settimane dall'inizio dell'emergenza appare sempre più rigida: ci sono persone che evidenziano l'esigenza di un sostegno economico, come aveva un lavoro temporaneo o a chiamata", spiega. "Gli ammortizzatori sociali non sono sufficienti e dopo un periodo di attesa dove la domanda era 'quando finirà tutto questo', adesso vediamo le prime richieste di sostegno: sono tante le famiglie che hanno perso per il coronavirus la persona che era l'unico o il principale reddito della famiglia", conclude il sindaco Cancelli.