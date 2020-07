Coronavirus, quasi 5mila denunciati in un giorno

Fotogramma

Dall'11 al 28 marzo sono state complessivamente controllate dalle forze dell'ordine 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. I numeri relativi ai controlli per verificare il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da coronavirus sono forniti dal Viminale, nell'aggiornamento quotidiano dei dati.

Sono invece 203.011 le persone controllate ieri dalle forze dell'ordine: sanzionate 4942 persone, 142 denunciate per false dichiarazioni e 49 sono quelle positive al coronavirus denunciate per non avere rispettato la quarantena. Gli esercizi commerciali sottoposti a controlli sono 84.941, 151 titolari di sono stati sanzionati, 12 attività sono state chiuse mentre per 10 è stata disposta la chiusura provvisoria.