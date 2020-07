Coronavirus, Nicola Porro: "Sono guarito! Il virus peggiore è il panico"

"Sono guarito. Questo è il foglio della Asl Roma 1, che dopo due tamponi negativi mi ha comunicato che da questo momento in poi sono libero, almeno di andare a fare la spesa da solo". Così Nicola Porro comunica in un video su Twitter di essere guarito dal Coronavirus. Il giornalista fa alcune considerazioni alla luce della guarigione dal virus: "Non è stata una passeggiata -dice Porro- è passata dopo tanto tempo, ma il mio pensiero è a quelle famiglie che hanno un familiare che non ce l'ha fatta perché, a differenza mia, sono morti".

Ma la prima valutazione del vicedirettore del Giornale è che "oltre al virus, quello che bisogna veramente sconfiggere è il panico. La paura non aiuta a sconfiggere il virus, né quando ce l'hai, né quando senti i primi sintomi. E' una tremenda sensazione che mi sembra si stia diffondendo nella nostra società", dice Porro- che oggi accetta limitazioni alla propria libertà, limitazioni che oggi sono sacrosante ma domani potrebbero diventare prevaricatrici".

E aggiunge: "E' tremendo quello che sto dicendo, ma se io un invito posso fare, anche nel rispetto di chi non c'è più, è pensare che questa malattia si sconfigge per l'80% dei casi senza ospedale e il virus peggiore della società è farsi paralizzare. La malattia è tremenda ma la nostra paralisi può anche essere peggiore".