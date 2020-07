Federica Pellegrini e Sara Cavazza Facchin insieme contro Covid-19

Sara Cavazza Facchini, direttore creativo del brand Genny e Federica Pellegrini chiamano alla call to action per sostenere la raccolta fondi #aiutiAmoVerona avviata da vari esponenti della città con la creazione della campagna digitale #InsiemeperVerona. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per sostenere gli ospedali veronesi e tutti gli operatori del settore e della provincia in emergenza Covid-19.

"Sento forte il dovere di aiutare Verona - spiega Cavazza Facchini -la mia città, per tutto quello che mi ha dato in questi anni e che sta dando ora ai cittadini nel combattere questa lotta contro il Coronavirus. Un ringraziamento speciale a tutti i medici e infermieri che ogni giorno lavorano incessantemente per affrontare questa emergenza".

Per Federica Pellegrini, legata da un sincero rapporto di amicizia con la direttrice creativa, "Verona è la città che mi ha accolto e che ora è diventata la mia casa, il mio tutto - sottolinea -. Devo a lei tanto e per questo motivo è mia intenzione sostenerla in questo momento difficile dandole almeno in parte, quello che lei ha dato a me in questi anni".

Le donazioni dirette della campagna #InsiemeperVerona possono essere effettuate attraverso i canali social di Sara @gennyofficial e Federica @kikkafede88 e su quelli delle altre amiche che si uniranno per supportare questa importante iniziativa.