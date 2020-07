Padre Sorge striglia Salvini: "Preghiera in tv strumentale"

Fotogramma

Una "preghiera strumentale" quella recitata da Matteo Salvini per i morti da coronavirus in tv dalla D’Urso. Padre Bartolomeo Sorge non ha seguito la trasmissione nella quale Salvini e la conduttrice hanno recitato l’eterno riposo’ per i morti, tuttavia, interpellato dall’Adnkronos, censura l’iniziativa televisiva del segretario della Lega in un momento di grande svolgimento per il mondo.

Con l’emergenza, annota il gesuita, "si è fermata l’umanità. Tutto è bloccato in ogni angolo della terra. Un significato per tutto questo c’è, non è avvenuto per caso. E ci si mette a recitare l’eterno riposo" in tv "in modo del tutto strumentale".